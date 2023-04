Injections clandestines d'acide hyaluronique : prison avec sursis pour les deux sœurs de Woippy

Le tribunal de Metz a prononcé plusieurs condamnations, ce mercredi 26 avril, dans une affaire d'injections clandestines d'acide hyaluronique, ce produit utilisé pour combler les rides ou rendre les lèvres pulpeuses.

180 euros l'injection

Deux sœurs de Woippy avaient été jugées le 30 mars pour "exercice illégal de la médecine et travail dissimulé". Elles ont été condamnées à 12 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende chacune, selon maître Xavier Iochum, qui défendait l'une d'elles. Leur frère et le beau-frère de celui-ci étaient également poursuivis pour complicité. Le premier est condamné à 6 mois de prison avec sursis, le second est relaxé par le tribunal.

Les faits s'étaient déroulés dans un appartement du centre de Woippy, entre 2020 et fin 2022. Elles facturaient 180 euros l'injection à leurs clientes, mais pouvaient aussi se déplacer ailleurs en France, comme l'avait révélé le détail de leur comptabilité à l'audience. Pour leurs avocats, l'exercice illégal de la médecine n'était pas qualifié : L'acide hyaluronique n'étant pas un médicament et est en vente libre. Aucune réglementation n'encadre cette pratique.