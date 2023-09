Injections illégales de botox : de la prison ferme et du sursis pour les deux sœurs nordistes

Deux sœurs, qui se faisaient passer pour des professionnelles de la médecine, ont été condamnées ce mercredi à de la prison ferme et du sursis par le tribunal de Valenciennes, dans le Nord, pour des centaines d'injections illégales de botox et d'acide hyaluronique . Elles avaient été interpellées le 14 mai dernier à leur domicile, où les enquêteurs avaient retrouvé une centaine de seringues, des fioles d'acide hyaluronique et de botox venues de Russie ou de Corée, ainsi que 14.000 euros en liquide, des articles de luxes et deux grosses cylindrées.

L'aînée, une esthéticienne de 25 ans qui se présentait comme "Dr Lougayne" sur les réseaux sociaux, a été condamnée à quatre ans de prison dont trois avec sursis pour "mise en danger d'autrui" ou encore "exercice illégal de la profession de médecin". Le tribunal correctionnel a demandé son maintien en détention, estimant qu'il n'y avait "pas assez de réflexion par rapport à la gravité des faits". Sa cadette de 22 ans, qui a reconnu l'avoir assistée, a quant à elle été condamnée à deux ans de prison avec sursis.

Elles pourraient faire appel

Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet, qui avait comparé les injections à un "trafic de stupéfiant". L'avocat de la défense, Maître Julien Bensoussan a dénoncé une décision "scandaleuse", indiquant réfléchir "sérieusement" à un appel. Il a souligné que sa cliente avait reconnu les faits et compris leur gravité,

Selon les gendarmes, qui ont identifié et contactés eux-mêmes certaines victimes, les deux sœurs auraient injecté des produits dangereux, parfois périmés, à au moins 600 patientes en France, entre janvier 2021 et juillet 2023. 26 d'entre elles ont porté plainte, certaines présentant des complications médicales sévères, des infections, des inflammations, et parfois des nécroses.

Le tribunal a fait la liste des séquelles : abcès au menton nécessitant une opération d'urgence, éruption cutanée sévère, bouche partiellement paralysée, paupières tombantes, boules ou tâches sur les lèvres. Les enquêteurs estiment que leur activité a rapporté au moins 120.000 euros en moins de trois ans.