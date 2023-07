Injections illégales de botox : deux sœurs nordistes interpellées, au moins 600 victimes en France

Deux sœurs nordistes qui se faisaient passer pour des professionnelles de la médecine, ont été interpellées dans l'affaire des injections illégales de botox et d’acide hyaluronique. Elles sont accusées d'avoir injecté des produits dangereux, parfois périmés, à au moins 600 patientes en France selon les informations de nos collègues de France Inter . 26 d'entre elles ont porté plainte, certaines présentant des complications médicales sévères.

ⓘ Publicité

Deux comptes Instagram et Snapchat suspects

L'enquête commence en mars dernier, sur les réseaux sociaux. Les gendarmes de la Section de recherches de Lille repèrent deux comptes Instagram et Snapchat "particulièrement actifs", proposant des injections de botox et d'acide hyaluronique, un produit censé lutter contre le vieillissement de la peau.

Les gendarmes localisent la propriétaire des deux comptes qui se présente sous le pseudonyme de "Doctor Lougayne". Une enquête est alors ouverte sous la direction du parquet de Valenciennes pour, selon les mots du ministère de l'Intérieur, "confirmer les pratiques illégales de la 'pseudo-docteur", aidée par sa sœur". Il faut également identifier les victimes, qui se comptent par centaines.

Plus de 120.000 euros de bénéfices

Les gendarmes se mettent à surveiller les deux sœurs âgées d'une trentaine d'années et comprennent leur mode opératoire : pour se faire passer pour une spécialiste, l'une des sœurs enfilait une blouse blanche, avec écrit dans le dos : "Doctor Lougayne". Les sessions se déroulaient dans des appartements ou des salons esthétiques loués pour l'occasion ou même directement à domicile. Les tarifs des injections allaient de 200 à 400 euros. Au total, les bénéfices sont estimés à plus de 120.000 euros.

Lors de l'une de ces sessions, à Valenciennes, le dimanche 14 mai 2023, les enquêteurs interpellent les deux sœurs et retrouvent sur place "une centaine de seringues et de fioles d’acide hyaluronique et de botox, pour la plupart d’origine étrangère. Certaines sont même périmées", explique le ministère de l'intérieur dans un communiqué.

S'ensuit la perquisition du domicile des deux mises en cause : d'autres produits sont saisis ainsi que de nombreux objets de luxe, deux véhicules "haut-de-gamme", et plus de 14.000 euros en liquide.

Plusieurs patientes victimes de graves complications médicales

Ce jour là, pour pouvoir analyser les produits saisis selon le ministère, "les deux mises en causes sont laissées libres". Un appel à victimes est également lancé par les gendarmes. Sur les 600 clientes recensées par les enquêteurs, certaines se sont déclarées victimes de graves complications médicales, selon le lieutenant-colonel de la section de recherches lilloise, interrogé par nos collègues de France Inter : "Des infections, des inflammations, parfois des nécroses. Plusieurs d'entre elles ont dû aller à l'hôpital. Et plusieurs d'entre elles ont dû subir des opérations chirurgicales. Des chirurgiens esthétiques ont dû intervenir pour pallier les dégâts causés par ces injections illégales." 26 plaintes ont été déposées.

Beaucoup auraient été dissuadées de parler aux enquêteurs. Selon les gendarmes, les auteures "exercent des menaces contre certains clients exprimant leur mécontentement afin de les dissuader de porter plainte".

Le taux de bactéries mesuré 50 fois supérieur aux seuils autorisés

En plus de ces éléments, les gendarmes prennent connaissance début juillet du rapport d'analyse des produits de comblements saisis. "Il atteste la présence de toxine botulique, pourtant interdite à la vente libre et dont l’injection ne peut être faite que par un médecin. De plus, le taux de bactéries mesuré dans certains produits s’est révélé cinquante fois supérieur aux seuils maximum autorisés."

Les deux sœurs sont alors placées en garde à vue le 12 juillet pour une douzaine de faits : tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l’origine d’une prestation de services, escroquerie, exercice illégal de profession de médecin, usurpation du titre ou de la qualité de médecin, mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, administration ou utilisation de produit à finalité sanitaire ou cosmétique sans respecter les conditions particulières ou restrictions fixées par l’ANSM (l'agence nationale de sécurité du médicament), importation, transport, acquisition, détention, emploi de produits relevant de la législation sur les substances vénéneuses, menaces pour ne pas porter plainte, mise en service de dispositif médical sans certificat attestant sa performance et sa conformité aux exigences essentielles, travail dissimulé et blanchiment.

Les deux mises en cause seront jugées le 17 août prochain. En attendant, l'une d'elle est en détention provisoire, sa sœur, sous contrôle judiciaire.