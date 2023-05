Injections illégales de botox : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver d'éventuelles victimes

Il n'est pas rare aujourd'hui sur les réseaux sociaux de voir une publication faisant la promotion des injections de botox ou d'acide hyaluronique pour combler les rides ou gonfler les lèvres. Pourtant, seul un médecin a le droit de réaliser ce type d'injections, ceux qui proposent de tels actes peuvent donc être poursuivis. Justement, la gendarmerie a repéré deux comptes en ligne suspects et lance un appel à témoins pour retrouver d'éventuelles victimes.

ⓘ Publicité

Deux comptes suspects : "doctor LOUGAYNE" et "injection_lille"

L'enquête, porte sur "les activités de plusieurs personnes pratiquant des injections d’acide hyaluronique et de botox dans le Nord de la France ainsi qu'en région parisienne", précise la gendarmerie. Si vous avez eu recours ou si vous connaissez un membre de votre entourage qui a eu recours aux prestations proposées, notamment via les pseudonymes Instagram "injection_lille" et Snapchat "doctor LOUGAYNE", contactez la section de recherches de Lille en envoyant un courriel à l’adresse suivante : victimes-doctor-lougayne@gendarmerie.interieur.gouv.fr