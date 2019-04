Injures à un arbitre : l'ex président du Stade Rennais condamné à 6.000 euros d'amende

René Ruello, ancien président du Stade Rennais, a été condamné mardi à 6.000 euros d'amende pour avoir diffamé et injurié publiquement un arbitre de football. Après une défaite de son équipe, il l'avait traité notamment de "prétentieux" et d'"imbécile".

Rennes, France

René Ruello, l'ex-président du Stade Rennais, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Caen. Ce chef d'entreprise âgé de 70 ans écope de 6.000 euros d'amende pour avoir diffamé et injurié publiquement un arbitre, rapporte l'AFP. Dans la même affaire la Ligue de football professionnel (LFP) l'avait déjà condamné à une amende de 20.000 euros.

"Prétentieux", "entêté", "imbécile"

En octobre 2017, René Ruello avait dénoncé une "escroquerie arbitrale" après la défaite 2 à 0 de son équipe contre Guingamp. Il avait traité l'arbitre Frank Schneider de"prétentieux entêté et sûr de lui" et aussi d'"imbécile". Pour le substitut du procureur de la République David Lhermite ", qui requérait le 7 février lors du procès, "de tels propos ont des conséquences sur le quotidien des arbitres de foot notamment amateur. On a régulièrement des faits divers d'arbitres agressés".

Le tribunal a aussi condamné le chef d'entreprise breton à payer un euro de dommages et intérêts à l'arbitre, et 5.000 euros de remboursement des frais de justice.