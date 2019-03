Injures antisémites : le rabbin de Grenoble porte plainte après une altercation dans un TGV

Grenoble, France

"Enculé de Gaza", "enculé de peuple d'Israël", "tous des enculés". Le choix des mots ne laisse aucune place au doute. Le rabbin de Grenoble a bien été victime d'une agression à caractère antisémite ce jeudi dans le TGV Grenoble-Paris. Nissim Sultan a déposé plainte.

Altercation suite à un vol

Le rabbin de Grenoble est en train de travailler dans le train en direction pour Paris lorsqu'un homme visiblement ivre tente d'entamer la conversation avec lui. "J'ai poliment décliné", raconte Nissim Sultan. Quelques minutes plus tard, l'individu se lève et quitte le wagon, emportant avec lui un document en hébreu appartenant au rabbin. "C'est mon voisin de carré qui me le signale et prévient les contrôleurs. Je retrouve l'homme dans le sas, qui refuse de me rendre mon document de travail."

Une fois rattrapé et confronté, l'individu entre dans une colère noire et alcoolisée. Il profère les injures antisémites citées plus haut à l'encontre du rabbin. "Le train a été arrêté exceptionnellement en gare de Lyon Saint-Exupéry. L'individu a été appréhendé par les fonctionnaires de police et j'ai pu porter plainte sur place", détaille Nissim Sultan, "je me constituerai partie civile, bien sûr."

Nissim Sultan, rabbin de Grenoble Copier

Le rabbin de Grenoble salue la réaction des témoins et du personnel de la SNCF : "Une réaction immédiate, sans équivoque, humaine professionnelle et magnifique de tous. Tout a été impeccable et rapide et ça c'est réconfortant et encourageant."