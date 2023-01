Injures homophobes à Laval : Bruno Bertier satisfait, l'ancien élu FN pourrait faire appel

Après la condamnation de Jean-Christophe Gruau, ex-élu au conseil municipal de Laval, Bruno Bertier tenait une conférence de presse ce jeudi afin d'évoquer publiquement et pour la première fois les multiples injures homophobes dont il a été la cible il y a deux ans. "Je suis très satisfait. Justice a été rendue. L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit et la justice l'a confirmé à nouveau à travers ce délibéré" commente le premier adjoint lavallois.

"Tata Bertier ", "Laval le fion ", " Ta gueule Bertier, on en peu plus de tes histoires de tdc... " Les insultes avaient notamment fusé lors de la campagne municipale de 2020, lorsque Bruno Bertier s'est engagé aux élections municipales sur la liste de l'actuel maire Divers Gauche Florian Bercault.

Des relents de la Manif Pour Tous

D'après l'élu, le comportement de Jean-Christophe Gruau n'est pas anodin. C'est aussi le fruit de la Manif Pour Tous, mouvement qui s'était formé contre le mariage homosexuel en 2012. "À l'époque on a laissé dire et laisser faire certaines choses. Il y a dix ans, à travers la Manif pour tous, il y avait des hommes et des femmes politiques en tête de ces cortèges et on a nourri une haine féroce contre les homosexuels. Et aujourd'hui, vous avez des gens comme Jean-Christophe Gruau qui se permettent de dire ou d'écrire de telles choses et il faut le combattre" termine Bruno Bertier.

L'affaire ne s'arrêtera peut-être pas là car Jean-Christophe Gruau et son avocat "envisagent fortement de faire appel, au nom de la liberté d'expression".

