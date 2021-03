Injures racistes lors du match de Lille à Ajaccio: la FFF devrait ouvrir une instruction

Plusieurs joueurs du LOSC ont-ils été victimes d'insultes racistes en marge du match de Coupe de France face au Gazélec Ajaccio en Corse dimanche? La Fédération Française de Football devrait se saisir du dossier: une instruction devrait être ouverte par sa commission de discipline, selon l'AFP. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux devraient notamment être examinées. Dimanche soir, l'attaquant portugais de Lille Renato Sanches avait posté des photos du match remporté par le LOSC avec un message: "Pour tous les commentaires racistes, nous continuons de rire". Il avait ajouté en français: "#Renato va ramasser du coton".

Son club, qui s'est imposé 3 buts à 1 et s'est ainsi qualifié pour les 8è de finale, a exprimé lundi sa "consternation" et a évoqué dans un communiqué des "insultes à caractère raciste répétées" dont ont été victimes certains de ses joueurs.

Elles proviendraient de plusieurs supporters corses rassemblés à proximité du Stade Ange-Casanova, alors que la rencontre se jouait à huis-clos.

Le Gazélec Ajaccio a également condamné "avec la plus grande fermeté" tout propos raciste et dénoncé l'attitude "d'individus isolés qui n'ont pas leur place dans le monde du football et encore moins aux côtés du GFCA".