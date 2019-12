INFO FRANCE BLEU - Au moins deux nouvelles décharges illégales sur la commune du Castellet

Le Castellet, France

La nature a horreur du vide… et cet adage se vérifie malheureusement au Castellet ! Trois semaines après le placement sous scellé de la décharge illégale du Castellet et l’interpellation de quatre personnes, comme vous le révélait France Bleu Provence le 21 novembre dernier, de nouveaux lieux de "déballe" fleurissent dans les collines du Castellet.

Gravats et remblais du BTP s’amoncellent dans au moins deux nouvelles décharges illégales, dont une en pleine zone EBC "Espace Boisé Classé", à quelques centaines de mètres du circuit Paul-Ricard. Une enquête de gendarmerie est d'ailleurs ouverte pour "infractions à l'environnement".

Les amas de remblais visibles de la DN8

"Vous allez voir le spectacle !" Un habitant du Castellet, qui souhaite rester anonyme par peur des représailles, nous guide jusqu'au lieu de déballe situé à proximité du circuit Paul-Ricard. Depuis la DN8, nous apercevons effectivement les amas de terre. Lorsque nous nous engageons sur la piste qui mène à cette "décharge illégale", deux camions-belles quittent le site. "Les camions ont commencé à déverser leurs gravats et leurs remblais il y a plusieurs semaines, avant la fermeture de l'autre site... mais c'est vrai que la cadence s'accélère. Aujourd'hui, c'est un balai incessant de camions dans cette zone EBC, Espace Boisée Classée. Les camions viennent presque tous les jours" explique notre témoin anonyme.

Procédure contradictoire et enquête de gendarmerie

Une version confirmée par Nicoles Boizis, maire du Castellet, qui a été informée dès le 10 novembre de ces nouvelles pratiques sur sa commune et qui a rapidement engagé une procédure contradictoire pour stopper le phénomène. La compagnie de gendarmerie de La Valette a également ouvert une enquête. "J'espère qu'on n'attendra pas 30 ans pour fermer cette décharge... qui semble démarrer très fort !" s'exclame Christine de Salvo, vice-présidente de la Chambre d'agriculture du Var et présidente de la cave coopérative La Cadiérenne de Provence. "Sur cette nouvelle décharge, il y a des remblais du BTP, de la terre donc mais aussi des plaques de goudrons qui doivent forcément polluer nos sols. C'est inadmissible..." poursuit la viticultrice.

Un autre lieu de déballe sous une ligne à haute tension

A quelques centaines de mètres de là, un autre site de "déballe" a été repéré par les habitants et viticulteurs du Castellet. Là encore, des remblais, des centaines de m3 de terre sont stockés en pleine garrigue et sous une ligne à haute tension. "J'ai même vu un bulldozer étaler la terre pour réhausser les sols et créer une piste... ça nous exaspère... On est en train de salir et polluer la nature de cette si belle commune du Castellet" explique un riverain.

Des amas de terre sur un sentier du Castellet ce mardi 10 décembre © Radio France - Sophie Glotin