Inondation à l'hôtel Mama Shelter à Dijon : une vingtaine de personnes évacuées

C'est vers 2h45 ce jeudi matin que les pompiers sont intervenus pour une rupture de canalisation sous une dalle entre le 4e et le 5e étage de l'hôtel Mama Shelter, rue du Docteur Maret à Dijon. Le 4e étage a été totalement inondé, ça concerne 24 chambres de l'hôtel et 28 clients ont dû être évacués au rez-de-chaussée.

Les pompiers ont réussi à stopper la fuite, et les opérations d'assèchement ont pu commencer au milieu de la nuit. Le Mama Shelter à Dijon avait fini par ouvrir ses portes le 27 juillet dernier après un an et demi de travaux et une inauguration qui a été repoussée plusieurs fois.