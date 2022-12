Inondation au lycée Bourdelle de Montauban : 2.500 élèves évacués

La journée commence à peine pour les 2.500 élèves du lycée Bourdelle de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, ce lundi matin, quand à 8h15, la direction demande aux parents de venir les récupérer.

Dans un message publié sur le site du lycée , il est précisé que l'internat sera également fermé à compter de 18h, jusqu'à nouvel ordre.

Une rupture de canalisation, au niveau du système de chaufferie a causé une coupure de chauffage et une inondation au sous-sol : 1m50 d'eau sur 150m².

Fermeture jusqu'à nouvel ordre

"Le temps de pomper la totalité de l'eau et de détecter la fuite, il n'y a plus d'eau", explique le directeur de l'établissement, Ludwig Ropert, qui a pris la décision de fermer son lycée, privé de sanitaires et de chauffage, au moins pour la journée.

En tout 3.000 personnes, élèves, professeurs, personnels occupent ce lycée. La direction espère pouvoir rouvrir ce mardi, mais attend pour ça un diagnostic en milieu d'après-midi.

Une petite dizaine de pompiers sont sur place pour pomper l'eau. "L’ensemble des services techniques de l’établissement et de la Région mettent actuellement tout en œuvre pour permettre un retour à la normale le plus rapidement possible", assure le message publié sur le site du lycée.