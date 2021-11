Inondations dans le Nord : une octogénaire retrouvée morte dans sa cave inondée à Borre

Ce lundi, un peu avant 8 heures, une femme âgée de 88 ans a été retrouvée morte dans sa cave à Borre, dans le Nord, placé en vigilance orange aux crues. D'après la gendarmerie, la victime aurait fait un malaise et une chute dans les escaliers. Elle se serait noyée dans sa cave.

A Borre, ce lundi matin peu avant 8h00, une femme âgée de 88 ans a été retrouvée morte dans sa cave inondée. D'après la gendarmerie : "la victime aurait fait un malaise et une chute dans les escaliers. Elle se serait ensuite noyée dans sa cave, où l'eau est montée à 80 centimètres."

D'après la maire de la commune, Bernadette Popelier, la dame l'avait contactée à plusieurs reprises la veille au soir : "Elle m'a appelé à 20 heures pour m'alerter sur sa cave inondée. Elle hésitait à contacter les pompiers pour les prévenir. Elle m'a rappelée à 22 heures pour me dire qu'elle était inquiète de voir l'eau envahir sa cave. Je l'ai rassurée, sachant que plusieurs habitants avaient des caves inondées et l'eau ne montait plus."

Ce lundi matin, c'est un résident qui habite juste à côté de cette octogénaire qui, inquiet, est entré dans la maison. L'homme a découvert la victime noyée dans la cave et a immédiatement prévenu la maire de la commune.

Bernadette Popelier, maire de Borre, a contacté les gendarmes et les pompiers peu avant 8 heures. Une fois sur place, les sapeurs-pompiers n'ont pu que constater le décès de cette dame âgée de 88 ans.

Les pompiers appellent à la plus grande vigilance, le Nord et le Pas-de-Calais restent en vigilance orange aux crues.