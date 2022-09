Une boulangerie inondée à cause des intempéries à Villeneuve-lès-Maguelone

De fortes pluies sont tombées dans la nuit de vendredi à samedi sur le département de l'Hérault. À Villeneuve-lès-Maguelone, il y a eu plus de 50 millimètres d'eau en l'espace d'une ou deux heures. Quelques commerces du boulevard des Fontaines ont été inondés. L'eau n'est pas montée très haut, sauf dans la boulangerie située au bas de la rue, le Festival des Pains.

"Je suis livrée à moi-même. Personne ne réagit" — Aline Zacarias, gérant de la boulangerie du Festival des Pains à Villeneuve-lès-Maguelone

La gérante du commerce, Aline Zacarias raconte : "mon fils m'a réveillée en catastrophe à 2 h du matin. On mis a les bottes qui vont jusqu'aux genoux pour aller au commerce. Une fois sur place, je ne pouvais même pas ouvrir ma boulangerie. Donc j'ai été obligée d'attendre que ça se décante. " Puis "vers 3 h 15 du matin, j'ai ouvert la porte. Toute l'eau qui s'était accumulée dans la boulangerie est sortie d'un coup."

Recherche de solutions pérennes

C'est la 9eme fois en trois ans que sa boulangerie à Villeneuve-lès-Maguelone prend l'eau. Elle a beau tout mettre en place pour que ça ne se reproduise pas mais rien n'y fait, à chaque fois qu'il y a des intempéries, son commerce est inondé. "On a fabriqué nos batardeaux avec des sacs de sable. J'ai acheté des boudins qui se gonflent au contact de l'eau. Mais le problème c'est que l'eau m'a tout emporté. J'essaye avec mes moyens à moi de pouvoir dévier l'eau et d'empêcher l'eau qui rentre. Mais ça ne suffit pas. "

Aline Zacarias explique avoir envoyé plusieurs courriers à la mairie de sa commune. "Je suis livrée à moi-même" déplore-t-elle. Elle voudrait qu'une solution soit trouvée pour que ça ne se reproduise plus : "il suffirait de dévier l'eau, de trouver une solution, de faire un petit muret. Je ne sais pas, mais au moins un peu de compassion et de venir me voir. Que ce soit la métropole ou la mairie. Essayer de trouver une solution. Pour le moment, je tourne en rond. Personne ne réagit."

