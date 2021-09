Inondations : 1280 interventions des pompiers du Gard depuis le début de l'alerte

Les sapeurs-pompiers du Gard ont participé à plus d'un millier d'intervention depuis le début de l'alerte orange inondations ce mardi.

Pompiers et gendarmes du Gard mobilisés lors des inondations

L'alerte orange n'est toujours pas levée, ce mercredi soir, dans le Gard. Depuis ce mardi, le département a subi, de très violents orages sur un axe ouest / est allant du secteur de Quissac au sud du département (Mus, Vergèze, Calvisson, Bernis, Codognan, St Dionisy) et de l’agglomération nîmoise. Plusieurs centaines de sapeurs-pompiers ont été mobilisées, et le dispositif va maintenant s'alléger, même si la vigilance reste de mise.

Le bilan opérationnel

1280 opérations de toutes natures ont été réalisées par les secours depuis le début de l’évènement, dont 57 treuillages réalisées par les hélicoptères de la sécurité civile et 86 sauvetages et mises en sécurité de personnes au plus fort de l’évènement

134 opérations ont été réalisées ce mercredi, « hors évènement », sur l’ensemble du département (missions traditionnelles quotidiennes)

Le dispositif va être partiellement allégé à partir de cette fin de journée : 200 sapeurs-pompiers du Gard seront maintenus sur les opérations en cours. Les effectifs des centres de secours retrouvent leurs effectifs habituels . 300 sapeurs-pompiers venus en renfort des départements voisins restent mobilisés dans le Gard. Le Poste de Commandement de Bernis reste activé et coordonne les interventions en cours et à réaliser

Le département est toujours en vigilance Orange pluie-orages-inondations.