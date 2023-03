Inondations 2015 : l'ancienne maire de Biot et Orpéa sont renvoyés en correctionnelle

L'ancienne maire de Biot Guilaine Debras sera jugée par le Tribunal correctionnel pour les inondations de 2015 qui avaient entrainé la mort de trois personnes âgées résidentes de la maison de retraite. Elles avaient péri noyées. Trois autres prévenus comparaîtront également dont le groupe Orpea alors propriétaire du Clos Saint-Grégoire.

ⓘ Publicité

La justice leur reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires en matière de sécurité. Selon l'ordonnance de renvoi ils vont devoir répondre d'homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui "par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence".

Guilaine Debras qui était maire de Biot au moment du drame affirme à France Bleu Azur qu'elle ne souhaite pas "s'exprimer" sur cette affaire mais "elle se dit soulagée qu'une date soit enfin annoncée, pour pouvoir se défendre près de huit ans après le drame et après avoir été mis en examen en 2017. Je fais confiance en la justice."

Pour sa part Maitre Philippe Soussi, avocat de la famille Delaup dont la grand mère est décédée se dit "satisfait et soulagé" la "procédure était longue et complexe". Il va "prendre connaissance et étudier la très longue ordonnance de renvoi"qui vient de lui être adressée.

Le procès est prévu les 16, 17 et 18 janvier 2024.

Des mesures tardives ?

Le 3 octobre 2015, les trois résidentes âgées de 82, 91 et 94 ans étaient mortes noyées dans leur chambre. Elles n'avaient pas été évacuées. Guilaine Debras avait été prévenue d'un épisode de pluies à 12h46 mais n'avait déclenché le plan communal de sauvegarde qu'après 21h. Des familles avaient porté plainte.

L'épisode Méditerranéen ce jour là avait fait 20 morts et 605 millions d'euros de dégâts dans l'ouest des Alpes-Maritimes.