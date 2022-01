La plaine d'Ansot, la maison des Barthes et le Muséum d'Histoire Naturelle de Bayonne restent fermés jusqu'à nouvel ordre. L'espace naturel a été inondé le 10 décembre dernier lorsque la Nive est sortie de son lit. Les cinq bâtiments du site et des collections ont subi d'importants dégâts.

Inondations à Bayonne : plaine d'Ansot et Muséum fermés jusqu'à nouvel ordre

Porte fermée. Depuis le 10 décembre dernier, impossible de franchir l'accès à la Plaine d'Ansot à Bayonne au bout du pont blanc qui enjambe la Nive pour relier le site de la Floride à l'espace naturel aménagé dans les Barthes. Ce jour-là, la vaste zone humide a été submergée par la Nive en crue sortie de son lit au cours des inondations qui ont marqué le Pays basque. Les dégâts, en particulier sur les bâtiments abritant la maison des Barthes et le Muséum d'Histoire Naturelle, sont importants. Le site est clos jusqu'à nouvel ordre.

Des collections endommagées

Avant de pouvoir rouvrir au public, les chemins de la Plaine d'Ansot doivent être nettoyés et sécurisés. Sans doute une question de jours, même si aucune date n'a pour l'heure été fixée. L'attente sera beaucoup plus longue pour accéder à la maison des Barthes et au Muséum d'Histoire Naturelle de Bayonne. Les cinq bâtiments du site ont subi d'importants dégâts, ainsi que les collections qu'ils abritent. L'eau est montée jusqu'à 1,80m.

Pour l'heure, les équipes de la plaine d'Ansot et de la municipalité évaluent encore les dommages et les travaux à réaliser avant de pouvoir planifier une réouverture.