Inondations à l'Ehpad Saint-Frai après les orages à Bagnères-de-Bigorre

L'Ehpad de Bagnères-de-Bigorre s'est retrouvé avec un rez-de-chaussée inondé. Une cinquantaine de centimètres d'eau et de boue se sont répandus dans les couloirs de l'établissement après les orages de la nuit du jeudi au vendredi. Les 62 résidents n'ont pas été blessés, ils dorment tous à l'étage. Si vous voulez donner un coup de main vous pouvez vous présenter à l'Ehpad pour aider à déblayer.

Inondations à l'Ehpad Saint-Frai à Bagnères-de-Bigorre © Radio France

"Ils vont bien" a déclaré Laurence Isac-Aznar, directrice de l'Ehpad Saint-Frai. La responsable de la maison de retraite a expliqué qu'il y avait quand même pas mal de dégâts alors que des travaux de rénovation venaient d'être faits : "Tout est à nettoyer, les fauteuils, les fauteuils électriques, l'ascenseur, les cuisines, il y a des frigos endommagés qui sont à jeter. Tout ce qu'on peut vivre lors d'une inondation malheureusement."

"Les résidents ne s'en sont pas forcément aperçu parce que c'était en pleine soirée et durant la nuit, a rassuré Laurence Isac-Aznar. Maintenant, ils nous posent des questions. Ils sont toujours au chaud. Avec ce beau temps, on espère arriver à récupérer l'ascenseur pour les descendre et les faire profiter un peu du soleil. Ce qui est bien c'est que tout le monde s'unit, tout le monde prend une raclette, on dirait des fourmis ! Le personnel a répondu présent malgré les difficultés qu'il y a partout, les pompiers également. On les remercie fortement."