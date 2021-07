Inondations à Liège : "On a pris nos ordinateurs, notre chien, notre chat, et c'est tout", raconte un Normand

"On se dit que notre vie tient dans un carton et deux sacs à dos", lâche Guillaume Beaurin. Jeudi matin, le jeune homme originaire de Gonneville-la-Mallet (Seine-Maritime) a dû quitter son appartement de Liège en raison des inondations qui ravagent la province belge, ainsi que l'ouest de l'Allemagne.

Réfugiés chez des amis

"Vers 9h30, l'eau a commencé à arriver dans la rue", raconte-t-il. Premier réflexe : aller garer les voitures en hauteur. Mais en revenant, l'eau monte dans la cave de la maison où Guillaume Beaurin loue, avec sa compagne, un appartement au rez-de-chaussée.

"Nous avons monté les papiers administratifs et nous sommes partis un peu précipitamment. On a pris nos ordinateurs, notre chien, notre chat, et c'est tout, poursuit-il. On ne pouvait pas s'encombrer de trop de choses, j'avais quand même peur que l'eau monte plus rapidement et que l'on se fasse prendre."

Tout juste diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire de Liège, Guillaume a pu se réfugier chez des amis qui vivent dans un secteur moins sinistré. Ce vendredi matin, le niveau de l'eau ne lui avait pas encore permis de retourner chez lui. "Notre voisine qui est restée nous a envoyé des photos, et a priori l'eau est montée jusqu'à un peu plus de deux mètres dans la maison", raconte-t-il.

"J'ai vu un pneu flotter, c'était le mien"

Dans les rues, Guillaume Beaurin décrit une ambiance "post-apocalyptique", avec une forte odeur d'essence due aux voitures restées bloquées. "Quand je suis passé devant mon garage, j'ai vu un pneu flotter, il s'est avéré que c'était le mien...", poursuit-t-il.

Guillaume, qui avait prévu de rentrer en Normandie pour les vacances, s'attend à faire beaucoup de nettoyage chez lui dans les prochains jours. Ça et les photos pour l'assurance. Mais il évoque aussi l'entraide qui règne dans le quartier : "J'ai vu un monsieur qui a proposé son échelle pour aider des gens bloqués sur leur balcon."

Pour épauler les secours sur place, l'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile a décollé ce jeudi pour Liège avec à son bord deux sauveteurs aquatiques de Seine-Maritime, spécialisés dans le secours héliporté.