Inondations à Orthez ce samedi soir : la lassitude des sinistrés

Une partie du quartier Castetarbe à Orthez a été inondé samedi soir. Vers 19 heures, un violent orage s’est abattu, entraînant une montée des eaux le long de la route de Bayonne, à la sortie d’Orthez quand on va vers Bayonne. 10 maisons et 5 commerces ont été envahis par l’eau. Ça s’est passé très vite. Le lendemain, les sinistrés, les pompiers, les agents communaux et des bénévoles ont nettoyé les dégâts : une épaisse boue qui a tout envahi. C'est la quatrième inondation dans ce quartier en un peu plus de 10 ans.