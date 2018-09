Loire, France

Les fortes pluies touchent surtout le quartier du Soleil avec les rues des l’Éparre, la rue Jean Hus, la rue du Serment du Jeu de Paume, la rue Vachet et la rue Necker. Le secteur le plus impacté est situé entre la zone Ikea et les transports Ziegler.

Le commissaire Frédéric Gonon à Saint-Etienne

Les principales difficultés ont eu lieu à partir de 16h. Des cuvettes se sont formées à certains endroits. Pas d'évacuations mais de grosses difficultés de circulation.

Les pompiers ont évacué cinq personnes dans les rues stéphanoises. Des personnes prises au piège par la montée des eaux alors qu'elles étaient à pied ou en voiture. Quatre personnes ont été secourues dont deux nourrissons. Un 4x4 a aussi été évacué à cause de 70 cm d'eau. Le propriétaire était bloqué rue Necker sous un pont.

La police lance un appel à la prudence et dit qu’il ne faut absolument pas y aller, et tant que le niveau d’eau ne descend pas il faut rester sur les hauteurs. Visiblement, il y a aussi des difficultés au niveau du cours Fauriel et du quartier Bergson.

Dans le reste du département, les pompiers ont mené 24 interventions en tout avec des véhicules bloqués principalement. En plus de Saint-Etienne, les communes de Saint-Chamond et de la Talaudière sont surtout impactées par ces fortes pluies.