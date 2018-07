Salies-de-Béarn, France

Ce n'est pas le premier élu à faire le déplacement pour faire un état des lieux de la commune du Béarn la plus touchée par les intempéries. Mais c'est toujours le maire Claude Serres-Cousiné qui sert de guide. Dans le centre historique, qui a été sous les eaux à plus d'1,50m par endroits, les stigmates sont encore là et les odeurs de moisissures bien présentes dans les petites ruelles.

Alain Rousset est donc lui aussi venu se faire une idée des dégâts, avant d'imaginer des aides pour la ville. Un fond de solidarité de 2 millions d'euros est disponible auprès de la région, mais cette enveloppe peut potentiellement être débloquée pour toutes communes sinistrées, pas uniquement Salies-de-Béarn. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine a promis d'accompagner la commune, sans préciser comment. Il veut un maintien de l'activité économique surtout, dès cet été, dans la cité thermale. Un seul commerce a pu rouvrir dans l'hyper-centre, les autres sont en plein travaux. Il y a bien des chalets qui ont été installés à l’extérieur, sur les trottoirs.

L'arrêté de catastrophe naturelle n'a pas encore été publiée au Journal Officiel

La région propose aussi ses compétences "pour reconstruire autrement", dit Alain Rousset. Il imagine changer le réseau de chauffage par exemple, et qu'on abandonne le fioul, pour développer des systèmes plus écologiques. Mais pour l'instant, rien n'a été acté. La commission permanente de solidarité au conseil régional se réunit ce lundi.

Le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Copier

Les sinistrés attendent aussi encore une confirmation pour leurs démarches auprès des assurances. L'arrêté de reconnaissance en catastrophe naturelle n'a pas encore été publiée au Journal Officiel.