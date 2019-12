Inondations au pays Basque, de nombreuses routes coupées

Ossès, France

Inondations, coups de vents, vague submersion, avalanche. Depuis mardi, le Pays Basque est en alerte jaune, qui a viré au orange hier jeudi dans l'après-midi. Ce vendredi matin, de nombreuses routes secondaires étaient coupées, à cause d'inondations ou d’arbres tombés sur les routes.

Il y a eu au moins une quarantaine d'interventions des pompiers cette nuit pour une trentaine de caves et de maisons inondées. Parmi les communes les plus touchées: Anglet/Angelu, Ustaritz/Uztaritze ou Cambo/Kanbo, et surtout de nombreuses routes coupées ce matin. On en signale au bas-Cambo / Kanbo-beherea, à Halsou/Haltsu, à Bidache sur la route d'Arraute-Charrite Arruta-Sarrikota, à Saint Pée-sur-Nivelle/Senpere la déviation est coupée. Sur la départementale 918 à Ossès/Ortzaize la route est aussi coupée.

