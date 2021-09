Inondations : aucun TER entre Nîmes et Lunel jusqu'à la fin de la semaine

A cause des inondations dans le Gard ce mardi, la SNCF annonce qu'il n'y aura plus aucun train entre Nîmes et Lunel cette semaine.

A cause des inondations dans le Gard ce mardi, la SNCF annonce qu'il n'y aura plus aucun train entre Nîmes et Lunel cette semaine. Les précipitations exceptionnelles "_ont fortement endommagé les infrastructures ferroviaires_. En conséquence, les circulations ferroviaires sont totalement interrompues entre Lunel et Nîmes sans moyen possible de substitution à l’heure actuelle", indique la SNCF. Pour le moment, une reprise partielle des circulations est attendue au plus tôt pour la fin de la semaine. "Un diagnostic complet doit être mené par les équipes de SNCF Réseau pour estimer la durée nécessaire des travaux à réaliser."

Des premières investigations sont menées par les équipes de SNCF Réseau pour établir le diagnostic de chaque composant de l’infrastructure : signalisation, caténaire, voies. Sur plusieurs sections de la ligne, les voies sont inondées et une partie du ballast a été emportée par les eaux. La plateforme ferroviaire est endommagée en plusieurs endroits.

Toute l’information est à retrouver sur

:

Site liO Train SNCF : www.ter.sncf.com/occitanie

Site OUI : https://www.oui.sncf/

Appli SNCF

Contact liO Train Occitanie : 0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

Compte Twitter : @TER Occitanie