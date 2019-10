Inondations à Villeneuve-lès-Béziers : le Canal du Midi à bon dos

Béziers, France

Après les inondations à Villeneuve-les-Béziers le 23 octobre dernier, le maire est aujourd'hui beaucoup plus mesuré. Quelques heures après l'arrivée d'une énorme vague d'eau inondant des centaines d’habitations (jusqu'à un mètre), Jean-Paul Galonnier avait pointé du doigt le Canal du Midi. L'élu accusait ses responsables de ne pas avoir anticipé les précipitations en baissant préventivement le niveau du Canal du Midi, ce qui aurait évité une montée rapide des eaux de l'ouvrage et sans doute limité ce débordement.

Une brèche du Canal avait été avancée par l'élu. Il n'en est rien.

Avec un peu de recul, le maire reconnait être allé un peu vite. Aujourd'hui la situation est bien plus claire. Il s'agirait d'une convergence de plusieurs phénomènes. Cette inondation qui n'a fait heureusement que des dégâts matériel reste un véritable traumatisme pour les victimes. Pour certains habitants, la ville aurait pu être épargnée. Jean Paul Galonnier, a pris soin de nous expliquer ce qu'il en était, croquis à l'appui.

L'inondation de Villeneuve-lès-Béziers aurait-elle pu être évitée ?

Le maire dessine au tableau le parcours de cette vague d'eau

Le maire de Villeneuve-lès-Béziers s'interroge et demande des explications au Préfet dans un courrier que nous nous sommes procurés

Lettre envoyée au Préfet de l'Hérault le 26 octobre 2019

Une énorme vague est arrivée derrière chez nous, en provenance de la voie SNCF racontent des riverains

Les ruisseaux Saint-Victor et le Rec d’Ariéges qui traversent le nord-ouest de cette commune de 4.500 habitants ont été rapidement saturés par ces pluies exceptionnelles. L’écoulement naturel vers le fleuve Orb aurait été obstrué par des végétaux laissés sur place après un nettoyage récent. L'excédent de pluie s’est alors jeté dans le bassin de rétention de la zone industrielle du Capiscol déjà bien chargé sans compter celles des bassins de rétention de l’Autoroute A9 débordants à proximité.

Cet ouvrage construit dans les années 70 sur les hauteurs de Béziers et de Villeneuve-lès-Béziers, était d’après lui sous-dimensionné pour accueillir tous ces écoulements. Des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau stockés. L'eau a ensuite ensuite débordé sur la chaussée à proximité, avant d'être bloquée à une vingtaine de mètres par la voie SNCF.

La voie de chemin de fer à proximité du bassin de rétention s’est alors transformée en barrage

"La voie SNCF a formé un barrage avant de céder" dit le maire de Villeneuve Copier

Le bassin de rétention de la zone industrielle du Capiscol

Des végétaux coupés et laissés sur place ont sans doute obstrué les buses d'écoulement

La digue sur laquelle repose cette voie, rénovée il y a seulement deux ans a fini par céder en plusieurs endroits sur environ 200 mètres comme nous avons pu le constater. Les rails sont suspendues dans le vide. Des trous jusqu'à cinq mètres de profondeur ont été creusés par l'eau emportant les pierres utilisées pour sa construction. L'eau a ensuite dévalé la pente emportant tout sur son chemin

Les rails sont suspendues dans le vide

Ce tronçon de voie SNCF a été rénové, il y a moins de deux ans à cet endroit

L'élu s'interroge sur cette construction. Fallait-il une digue composée de pierres plutôt que du béton si proche d'un bassin de rétention ? Si cette voie SNCF datant du 19e siècle n'avait pas cédé, y aurait-il eu autant d'eau en contrebas ? Les buses évacuations sous la voie, comme sur la photo ci-dessous étaient-elles bouchées ? Un élu souhaitant conserver l'anonymat s'interroge sur ces câbles qui pendent comme sur la photo ci-dessous ? Ont-ils été enterrés bloquant ainsi l'écoulement ?

Cette évacuation d'eau est-elle bouchée ? s'interroge un élu

Les buses d’évacuation sous la voie SNCF étaient visiblement elles aussi obstruées

Le maire de Villeneuve-les-Béziers pointe du doigt aussi les bassins de rétention d'eau de l'autoroute A9, saturés et débordant eux aussi à cause de cette pluviométrie exceptionnelle. Plus de 350 millimètres d'eau sont tombés en l'espace de 24 heures, dont plus de 60 % rien qu'entre 7 et 11 heures du matin d’après les chiffres fournis par la ville.

Pour le maire, les bassins de rétention (de part et d'autre) de l'autoroute A9 étaient pleins. L'eau aurait débordé du côté du bassin de rétention du Caspiscol gonflant la retenue.

L'Autoroute A9 est passé en 2x3 voies à cet endroit (nord ouest de la commune) sans compter la proximité de l'A75. Les bassins de l'A9 sont-ils adaptés ?

Cette vague d'eau arrivant des hauteurs de la ville a ensuite déferlé jusqu'au Canal du Midi dont le niveau était déjà élevé. Forcément l'ouvrage n'a pas été en mesure d'absorber ces milliers de mètres cubes. Il a fini par déborder, cette fois, dans le centre-ville de Villeneuve-lès-Béziers.

Le Canal du Midi ne peut pas absorber le trop plein d'eau déversé par les communes (VNF)

Voies Navigables de France avait pris les devants deux jours avant les inondations en baissant préventivement le niveau d'eau du canal du Midi comme nous l'avait expliqué jeudi dernier Christophe Beltran, le responsable de V.N.F dans l'Hérault. L'ouvrage ne transite pas de débits.

Les débits qui ont été apportés, l'ont été par les territoires avoisinants qui viennent y rejeter leur excédant d'eau. Le canal devient une victime de l'orage comme les territoires alentours.

"VNF a anticipé deux jours avant les précipitations en baissant le niveau du Canal du Midi, explique Christophe Beltran Copier

L'autoroute A9 se trouve à proximité. L'évacuation des eaux de celle-ci aussi

La caténaire n'a pas résisté à la puissance de l'eau (Villeneuve-les-Béziers)

Les dégats sont colossaux de chaque côté de la voie SNCF (Villeneuve-lès-Béziers)

Les explications du maire de Villeneuve-lès-Béziers

Les voies de la SNCF suspendues dans le vide (Villeneuve-lès-Béziers)

Ici, l'eau est passée par dessus de la voie SNCF emportant tout de l'autre côté (Villeneuve-les-Béziers)