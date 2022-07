Dans un communiqué vendredi, la préfecture du Bas-Rhin annonce la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour Altwiller et Harskirchen, après des inondations et coulées de boue en avril dernier.

Inondations d'avril : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour Altwiller et Harskirchen

L'arrêté a été publié au Journal officiel le 28 juillet : Altwiller et Harskirchen, deux communes d'Alsace bossue, obtiennent le classement en état de catastrophe naturelle, après les inondations et coulées de boue des 8 et 9 avril dernier.

Les sinistrés ont jusqu'au 7 août pour déposer une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, et bénéficier ainsi du régime d'indemnisation spécifique aux catastrophes naturelles.