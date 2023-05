Inondations dans l'Allier : une cinquantaine d'interventions des pompiers ce lundi

Jusqu'à 140 millimètres à Etroussat, 90 millimètres à Barberier… En quelques heures ce lundi matin, l'eau a envahi de nombreuses habitations dans l'Allier après d'importantes chutes de pluie. A Barberier, petite commune de 152 habitants, une vingtaine de maisons ont été touchées selon la municipalité. Sur place, les pompiers continuaient de pomper l'eau ce lundi soir.

Nadine vit sur la commune depuis sept mois et sa maison n'a pas échappé à l'inondation, elle n'a rien pu emporter : "pour l'instant, je n'ai rien sauvé du tout. J'ai sauvé mes animaux, ma chatte et ma chienne. J'ai pris les bottes que mon propriétaire m'a passé et là, j'attends pour pouvoir récupérer de quoi tenir cinq jours d'hôtel."

Les rues d'Etroussat étaient inondées ce lundi matin. - © Mairie d'Etroussat

Rues, habitations, champs… L'eau a fait des dégâts partout

Jean, son propriétaire, est venu lui prêter main forte, mais ça n'a pas suffi : "quand je suis arrivé à 11h, l'eau était à l'entrée des portes. A partir de 12h, c'est entré dedans. Même en ayant calfeutré un peu, ça ne suffit pas". Le maire de la commune, Philippe Chateau, explique ces inondations par la position géographique de sa commune, "i**l est tombé moins de pluie [par rapport aux communes voisines], c'est sûr. Mais on récupère toutes les eaux d'Etroussat, de Saint-Germain-de-Salles parce qu'on est le point bas."

Quelques kilomètres plus loin, à Etroussat, les pompiers s'activent également. Ils réalisent des missions d'épuisement et d'assèchement des caves et des habitations touchées. Une situation inédite, indique Mickaël Avignon, le premier adjoint, "ça fait 40 ans que je suis sur la commune et c'est la première fois que je vois autant d'eau tomber en si peu de temps. Les dégâts sont importants pour certaines familles. Le placo, bien sûr, a été inondé. Plusieurs foyers ont l'électricité coupée. Heureusement, si je puis dire, il fait très beau, très lourd, donc ça permet de sécher très rapidement les murs."

Les cultures aussi ont souffert des ces pluies torrentielles. © Radio France - Pierre Frasiak

L'Allier en vigilance jaune ce lundi soir

Sur la journée de lundi, les pompiers ont réalisé une cinquantaine d'interventions sur les secteurs d'Etroussat et de Lapalisse. 22 sapeurs-pompiers de six casernes différentes - Chantelle, Paray-sous-Briailles, Etroussat, Broût-Vernet, Le Theil et Saint-Bonnet-de-Rochefort - étaient mobilisés. Ce lundi en fin d'après-midi, on comptait quatre relogements. Habitants et sapeurs-pompiers espèrent désormais qu'il n'y aura pas de nouvelles pluies dans les heures qui viennent. Le département de l'Allier est placé en vigilance jaune orages, pluie-inondation et crue jusqu'à ce lundi soir à minuit.