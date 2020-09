Inondations dans le Gard : au moins 15 millions d'euros de dégâts sur les bâtiments selon les assureurs

Au moins 15 millions d'euros de dégâts pour le millier de bâtiments endommagés lors de l'épisode cévenol, il y a une dizaine de jours, c'était le samedi 19 septembre. Ce chiffre provient de la réunion des assureurs concernés, ce mardi matin en préfecture, à Nîmes. Dans ce genre de situation, Stéphane Pernet, délégué général adjoint de la fédération française des assurances, assure que ces collègues sauront faire preuve de pédagogie et d'une certaine tolérance

"Les assurés ont généralement 10 jours après la publication de l'arrêté catastrophe naturelle pour déclarer leurs sinistres. J'ai rassuré les élus et le Préfet : ce délai est purement administratif, lesd assureurs sont tolérants sur le délai" Stéphane Pernet, délégué général adjoint de la fédération française des assurances, au micro FB Gard Lozère

Il est important de souligner aussi que cette évaluation (au moins 15 millions d'euros de dégâts) ne tient pas compte des ponts ou des routes qui auraient souffert. Les inspections sont en cours. 23 communes sont reconnues sinistrées à ce jour dans le Gard.

Par ailleurs, une étude récente montre qu'au cours des 20 prochaines années, les indemnisations des assurances liées aux inondations augmenteront de plus de 100 %, c'est à dire qu'elles seront multipliées par 2 !

"Les épisodes cévenols sont désormais plus violents. Il y a un phénomène climatique, mais aussi l'effet de la concentration de richesse de plus en plus importante dans des zones exposées aux aléas naturels" Stéphane Pernet, délégué général adjoint de la fédération française des assurances