Le Nord et le Pas-de-Calais sont toujours en vigilance orange aux crues ce lundi soir. De nombreuses routes sont encore coupées ce soir. Les secteurs de Vieux Berquin et de Merville sont particulièrement touchés.

Inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais : un mort et des routes encore coupées

Ce lundi soir, la situation est toujours délicate autour de la Lys. Le Nord et le Pas-de-Calais sont toujours en vigilance orange aux crues ce lundi soir et ce jusqu'à ce mardi matin 16 heures.

Dans le Nord, une octogénaire est décédée dans sa cave inondée à Borre

Ce lundi matin, un peu avant 8 heures, une femme âgée de 88 ans a été retrouvée morte dans sa cave à Borre, dans le Nord. D'après la gendarmerie, la victime aurait fait un malaise et une chute dans les escaliers. Elle se serait noyée dans sa cave.

Dans le Nord, De nombreuses routes sont encore coupées ce lundi soir. Les secteurs de Vieux Berquin et de Merville sont particulièrement touchés. Les sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés au niveau de la route d'Hazebrouk. Des drones survolent cette zone pour des actions de reconnaissance.

Des routes sont toujours inondées ce lundi soir vers Merville dans le Nord © Radio France - Alice Marot

Les sapeurs pompiers appellent toujours à la plus grande prudence face aux inondations © Radio France - Alice Marot

180 interventions de pompiers dans le Pas-de-Calais

La Préfecture du Pas-de-Calais a publié le bilan de la situation ce lundi après-midi. D'après le Préfet du Pas-de-Calais : "Les conditions météorologiques sont en cours d'amélioration et la décrue est amorcée." La vigilance est toujours de mise pour la Préfecture : " Les cours d'eau de la Lys amont et de la Lawe-Clarence sont toujours placées en vigilance jaune. La Lys Plaine est quant à elle placée en vigilance orange." Depuis dimanche, les sapeurs-pompiers ont mené 177 interventions. Au total, dans leur dernier bilan, 39 habitations ont été inondées et 21 personnes ont été évacuées. La préfecture du Pas-de-Calais précise qu’aucun blessé n’est à déplorer.