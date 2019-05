Inondations dans le Pays Haut en Meurthe et Moselle : des évacuations à Briey

Les fortes précipitations de ces derniers jours ont provoqué des inondations essentiellement dans le Pays Haut en Meurthe et Moselle et au nord de la Moselle. Les pompiers ont été très sollicités pour des opérations de pompage.

Briey, Val de Briey, France

Les pluies importantes tombées ces derniers jours et notamment ce samedi dans le Pays Haut a entraîné le débordement des cours d'eau et en particuliers le Woigot à Briey. Ce sont les habitations situées dans les quartiers les plus bas de la ville qui ont été touchées, de nombreuses caves inondées. L'hôtel Aster qui se trouve dans ce secteur a du être évacué, il hébergeait une trentaine de clients, les pompiers ont du également évacuer les résidents de cinq appartements de la résidence les Acacias.

#METEO54

Des pluies assez fortes touchent le secteur #ValDeBriey, #Tucquenieux, #Trieux...

Les #Pompiers du @SDIS54 sont mobilisés.

⚠️Ne vous rendez pas dans des sous sols inondés

👍Déviations mises en place en raison de chaussées inondées?respectez les.

Si urgence ☎️18 ou 112 pic.twitter.com/2TOrPgomW1 — SDIS 54 Pompiers (@SDIS54) May 11, 2019

Evitez les secteurs inondés!

Il s'agit de mesures de précaution mais du côté des autorités, il n'y a plus de raison de s'inquiéter puisque les prévisions indiquent que les pluies vont s'arrêter dans la nuit de samedi à dimanche mais il est vivement déconseiller de s'engager dans les secteurs inondés.

D'autres communes du secteur ont été également touchées, c'est le cas de Piennes ou encore de Mancieulles.

En Moselle, c'est la commune de Rombas qui a été la plus touchée. Les pompiers du département ont reçu près de 500 appels.