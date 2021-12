Inondations dans les Landes : "C'est un coup de plus dans le cercueil des kiwis", déplore ce producteur

Les crues impressionnantes des Gaves réunis ont touché le secteur de Peyrehorade ce samedi 11 décembre 2021, dans les Landes. À Orthevielle, habitations et champs de kiwis ont été touchés. Les inondations à répétition font du mal aux arbres, le bilan est lourd pour les producteurs. Rémi Fortassier, qui a repris l'affaire familiale, déplore l'ampleur des dégâts et pense même à cesser son activité dans le kiwi.

La culture des kiwis, un travail à perte aujourd'hui

À Orthevielle, les champs de kiwi ont les pieds dans l'eau. "Mes kiwis sont sous l'eau, je n'ai jamais connu pire. Mais c'est la troisième inondation en quatre ans, ce sont des choses qui n'arrivaient jamais avant", déplore Rémi Fortassier. Sur ses sept hectares de kiwi verts, il en a perdu 5,5 depuis début 2021.

Cette énième inondation, "c'est un coup de plus dans le cercueil des kiwis", témoigne Rémi Fortasson. Il explique que la récurrence des inondations a provoqué la prolifération d'un champignon dans les champs, et qu'ils ne trouvent pas de solutions :

"Il a cinq ans, on livrait 220 tonnes, cette année on en a livré entre 20 et 17, c'est très peu. On travaille à perte", explique le jeune producteur.

Il pense essayer de replanter une dernière fois, sinon il renoncera : "c'était une année charnière pour voir si nos nouveaux plans reprenaient, si cela ne marche pas, on ne pourra pas continuer. On verra ça au printemps."

Les champs de kiwi les pieds dans l'eau au moment de la décrue, le dimanche après le pic de l'inondation © Radio France - Sophie Allemand

La diversification d'activité, la solution pour ce producteur

Ce sont le père et l'oncle de Rémi Fortassier qui s'est lancé dans les kiwis dans les années 80. En reprenant l'affaire familial, Rémi a décidé de se diversifier, il travaille aussi dans le lait et la transformation avec les yahourts. Les kiwis représentent 50% de son chiffre d'affaire.

Rémi Fortasson a d'ailleurs gagné une médaille d'or pour son yaourt à la vanille, et cette année, l'argent pour le yahourt au chocolat. Aujourd'hui, il ne regrette pas d'avoir diversifié son activité vu la situation.

