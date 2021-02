Inondations dans les Landes : état de catastrophe naturelle pour 27 communes

L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour 27 communes dans les Landes, selon un arrêté publié ce samedi 13 février au Journal officiel. Cela concerne principalement des communes frappées par les inondations de ces dernières semaines, fin décembre 2020 et début janvier 2021. Une telle reconnaissance permet aux victimes de ces inondations de faire jouer leur assurance, en cas de dégâts. A partir de ce samedi, date de parution de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal officiel, les assurés disposent d'un délai maximum de 10 jours pour déclarer les sinistres à leur assurance, précise le ministère de l'économie.

Pour deux communes, Tartas et Bougue, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour deux périodes différentes (détail ci-dessous).

D'autres communes, comme Biscarrosse, ont vu leur demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle rejetée par le gouvernement.

Liste des communes reconnues l'état de catastrophe naturelle :

Inondations et coulées de boue du 27 décembre 2020 au 29 décembre 2020 : communes d' Aire-sur-l'Adour, Bas-Mauco, Losse, Narrosse, Onard, Tartas.

Inondations et coulées de boue du 27 décembre 2020 au 30 décembre 2020 : commune de Saubusse

Inondations et coulées de boue du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021 : communes de Mont-de-Marsan

Inondations et coulées de boue du 27 décembre 2020 au 3 janvier 2021 : commune de Rivière-Saas-et-Gourby

Inondations et coulées de boue du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021 : commune de Villeneuve-de-Marsan

Inondations et coulées de boue du 28 décembre 2020 : commune de Saint-Perdon

Inondations et coulées de boue du 28 décembre 2020 au 29 décembre 2020 : communes de Bostens, Bougue, Montsoué, Saint-Sever

Inondations et coulées de boue du 28 décembre 2020 au 30 décembre 2020 : commune de Cauna

Inondations et coulées de boue du 28 décembre 2020 au 31 décembre 2020 : commune de Saint-Gor

Inondations et coulées de boue du 29 décembre 2020 : communes d' Azur, Callen, Gousse

Inondations et coulées de boue du 29 décembre 2020 au 31 décembre 2020 : communes de Saugnac-et-Cambran, Toulouzette

Inondations et coulées de boue du 29 décembre 2020 au 2 janvier 2021 : commune de Pey

Inondations et coulées de boue du 30 décembre 2020 au 4 janvier 2021 : commune de Yzosse .

. Inondations et coulées de boue du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 : commune de Téthieu .

. Inondations et coulées de boue du 31 décembre 2020 au 5 janvier 2021 : commune de Tartas

Inondations et coulées de boue du 1er janvier 2021 au 3 janvier 2021 : commune de Saint-Geours-de-Maremne

Deux autres communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle pour des inondations antérieures :

Inondations et coulées de boue du 9 mai 2020 au 11 mai 2020 : commune de Bougue

Inondations et coulées de boue du 4 décembre 2020 au 5 décembre 2020 : commune de Vieux-Boucau-les-Bains

Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle

Dans l'arrêté publié ce samedi, le gouvernement précise avoir refusé l'état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes dans les Landes, dont Biscarrosse (frappée par des vents importants fin décembre et et des inondations fin décembre et début janvier) et Luxey (pour des inondations allant du 30 décembre au 4 janvier dernier). D'autres communes ont leur demande partiellement acceptée, comme Pey, reconnue en état de catastrophe naturelle pour les inondations du 29 décembre 2020 et 2 janvier 2021, (voir plus haut) mais non-reconnue pour une demande portant sur des inondations sur la période du 13 au 15 décembre 2020. Même chose pour Saint-Geours-de-Maremne, qui bénéficie de la reconnaissance pour la période du 1er au 3 janvier dernier (voir plus haut), mais la demande de la commune pour une reconnaissance du 14 au 16 décembre dernier a été rejetée. De la même manière, la demande de la commune de Vieux-Boucau, pour des inondations des 28 et 29 décembre derniers, a été rejetée, alors qu'elle a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour une autre période.