Inondations dans les Landes : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 8 communes supplémentaires

L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour 8 nouvelles communes dans les Landes, selon un arrêté publié ce mercredi 24 février au Journal officiel. Cela concerne principalement des communes frappées par les inondations de fin décembre 2020 et début janvier 2021. Une telle reconnaissance permet aux victimes de ces inondations de faire jouer leur assurance, en cas de dégâts.

Les communes suivantes sont concernées :

• inondations et coulées de boue du 31 décembre 2020 au 5 janvier 2021 : Aureilhan

• inondations et coulées de boue du 30 décembre 2020 au 4 janvier 2021 : Candresse

• inondations et coulées de boue du 27 décembre 2020 au 31 décembre 2020 : Saint-Pierre-du-Mont

• inondations et coulées de boue du 28 décembre 2020 au 6 janvier 2021 : Saint-Paul-les-Dax

• inondations et coulées de boue du 27 décembre 2020 au 4 janvier 2021 : Josse

• inondations et coulées de boue du 27 décembre 2020 au 29 décembre 2020 : Vicq-d’Auribat

• inondations et coulées de boue du 30 décembre 2020 au 3 janvier 2021 : Tercis-les-Bains

Une commune est reconnu en état de catastrophe naturelle pour des inondations plus récentes (du 31 janvier 2021 au 1er février 2021) : Toulouzette

Ces 8 communes s’ajoutent aux 27 communes dans lesquelles l’état de catastrophe naturelle a déjà été reconnu par arrêté interministériel du 10 février 2021.

D’autres dossiers de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont encore en cours d’instruction et seront étudiés dans de futures commissions.

A partir de ce mercredi, date de parution de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal officiel, les assurés disposent d'un délai maximum de 10 jours pour déclarer les sinistres à leur assurance.