Inondations de 1992 à Bédarrides : la mairie appelle les habitants à prêter des photos pour une exposition

La mairie de Bédarrides (Vaucluse) organise une exposition pour les 30 ans des inondations de septembre 1992. Elle cherche des photos et des vidéos à exposer et lance un appel aux habitants.

La mairie de Bédarrides lance un appel à ses habitants pour commémorer les 30 ans des inondations de septembre 1992 dans le Haut-Vaucluse. Elle prévoit d'exposer des photos, vidéos et témoignages de l'époque dans une salle communale et demande aux Bédarridais et Bédarridaises d'en prêter pour quelques jours, le temps de l'exposition.

"C'est délicat de se pencher sur 1992 parce que ça réveille des choses difficiles donc on a hésité avant de savoir ce qu'on faisait exactement. On a décidé de faire cette exposition mais il nous manque des photos. L'image est souvent le moyen le plus rapide et le plus efficace pour se souvenir", explique le maire de Bédarrides, Jean Bérard. Les photos, vidéos, anecdotes, témoignages, peuvent être déposés en mairie jusqu'au 21 septembre. L'exposition aura ensuite lieu à partir du 22 septembre dans la salle Gonnet de l'hôtel de ville.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix