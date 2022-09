Inondations de 1992 en Vaucluse : Vaison-la-Romaine, commune martyre

Le 22 septembre 1992, la crue centennale de l'Ouvèze dévaste tout sur son passage dans le Haut Vaucluse. Vaison-la-Romaine est ravagée par un torrent d'eau et de boue. Le bilan humain de ces inondations est lourd dans la commune : 37 morts sur les 46 victimes recensées de cet épisode méditerranéen.

C'est une journée et des images qui sont à jamais marquées dans les mémoires des habitants du Vaucluse et du Sud-Est de la France, comme une trace indélébile. Le 22 septembre 1992, en milieu d'après-midi, des caravanes, des voitures viennent s'écraser sur le Pont Romain de Vaison-la-Romaine, emportées par une vague géante de 17 mètres de hauteur. L'Ouvèze, cette petite rivière qui coule dans les départements de la Drôme et du Vaucluse jusqu'au Rhône, est en crue, elle sort de son lit gonflée par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le secteur.

Cette crue centennale de l'Ouvèze, qui charrie un torrent de boue, dévaste tout sur son passage dans le Haut Vaucluse. Sur les 63 communes impactées, Vaison-la-Romaine va payer le plus lourd tribut. Le bilan humain est lourd : 37 morts sur les 46 victimes recensées. Témoins du drame, les habitants décrivent une scène d'apocalypse : les gens, les maisons, les arbres emportés par ce puissant raz-de-marée, le quartier de Théos, son camping, sa zone artisanale, son lotissement, situé sur les bords de l'Ouvèze ravagé, le Pont Romain qui résiste au torrent d'eau et de boue qui l'assaille.

Chronologie du drame

La veille du drame, le lundi 21 septembre 1992, Météo France émet un premier bulletin d'alerte à 15h pour avertir sur le risque de fortes précipitations dans le Sud-Est de la France. Des épisodes méditerranéens intenses pourraient se déclencher. Le soir même, le préfet de Vaucluse place les forces de sécurité et de protection en alerte.

Le jour du drame, le 22 septembre 1992, les prévisions pour "épisode pluvio-orageux d'une rare violence" se confirme. Pendant la matinée, une première série d’averses modérées balaie la vallée de l'Ouvèze. Elle dure un peu moins de deux heures.

À midi, les personnes présentes au camping municipal sont alertées du danger, mais l'établissement n'est pas évacué. Le lotissement du quartier Théos, n'est pas évacué non plus.

Sur le front météo, l'accalmie sera de courte durée, un second épisode pluvio-orageux, beaucoup plus violent, frappe le secteur en début d’après-midi. Les cumuls de pluie atteignent 300 mm à Entrechaux et 179 mm à Vaison-la-Romaine, cela représente l'équivalent de 65% des précipitations annuelles moyenne enregistrées sur Vaison. Plus de 100 millions de tonnes d’eau viennent ainsi gonfler l'Ouvèze et ses affluents. La rivière sort de son lit.

La crue de l'Ouvèze touche le lotissement du quartier Théos de Vaison-la-Romaine vers 16h. À proximité, un camping est aussi balayé par ce torrent de boue qui emporte tout sur son passage. C'est dans ce secteur que les secouristes dénombreront le plus de victimes. Dans la foulée, au niveau du Pont Romain, une vague de 17 mètres déferle. Le lit de l'Ouvèze est normalement situé quinze mètres en-dessous. Emportés, des caravanes, des voitures se fracassent contre le pont.

Vers 17h, alors que le ciel s'est calmé et que le soleil est revenu, la préfecture du Vaucluse déclenche le plan Orsec : 300 pompiers et dix hélicoptères sont envoyés à Vaison-la-Romaine. Ils survolent la zone sinistrée pour secourir les rescapés, réfugiés sur le toit de leur maison ou suspendus à des branches au-dessus des flots, et rechercher d'éventuelles victimes. Les rives de l'Ouvèze sont ainsi ratissées jusqu'au confluent du Rhône, dans un paysage de désolation.

La solidarité s'organise rapidement, tandis qu'une chapelle ardente est dressée dans le gymnase de la commune où les proches des victimes viennent reconnaître les corps, dès le lendemain du drame. Le 23 septembre 1992, en fin d'après-midi, il n'y a plus d'espoir de retrouver de survivants, mais le nombre de victimes n'est pas encore arrêté.

Lourd bilan, traumatisme et questions

Le bilan final de ce dramatique 22 septembre 1992 s'établira à 46 victimes dont 37 à Vaison-la-Romaine, sans compter les dizaines de blessés et le traumatisme. Les dégâts matériels de cette épisode méditerranéen dans la vallée de l'Ouvèze, des dizaines de maisons détruites ou éventrées, des centaines de véhicules bons pour la casse, seront finalement estimés à 460 millions d'euros.

Ce drame de Vaison-la-Romaine et dans la vallée de l'Ouvèze est la conséquence d'un épisode de type méditerranéen, des précipitations records sur le bassin de cette petite rivière : 179 mm de pluie sur la commune le 22 septembre 1992, à cause d'un violent orage stationné sur le secteur pendant deux heures, plaqué sur les contreforts du mont Ventoux.

Mais la construction dans des zones inondables de Vaison-la-Romaine a aussi été mise en cause : l'installation du camping, d'un lotissement et d'une zone artisanale, près de la rivière.