Inondations de 2016 dans le Loiret, l'enquête classée sans suite

Orléans, France

Ouverte dans le cadre de mise en danger de la vie d’autrui, l’enquête selon le parquet d’Orléans n’a révélé aucune violation manifeste d’une obligation de sécurité ou de prudence. Certes "il y a eu des erreurs" reconnaît Nicolas Bessone, le procureur de la République d’Orléans mais elles sont dues au caractère exceptionnel de la crue. C'est la fin d'une enquête menée par la brigade de recherche de la gendarmerie d'Orléans suite à une plainte contre X déposée en avril 2017 par l'ADASI 45, l'association d'aide aux sinistrés du Loiret.

Une première série de garde à vue avait eu lieu en mai dernier. Le maire de Chécy, Jean-Vincent Valliès, de Vitry-aux-Loges Jean-Claude Naizondard, mais aussi Christian Bourillon, conseiller départemental de Montargis et président du syndicat de gestion du canal d’Orléans avaient été entendus. Plus récemment en octobre dernier, de nouvelles gardes à vue, d’employé de la préfecture ou de technicien du syndicat de gestion du canal avaient été ordonnées. Toutes ces gardes à vue avaient été levées sans qu’aucune charge ne soit retenue.

Du côté de l'ADASI 45, on prend acte de cette décision de la justice... Mais on considère que ce n'est pas une bonne nouvelle, surtout pour l'avenir. "On ne voulait mettre personne en prison mais en tant qu'association, on ne veut surtout pas que cela se reproduise " indique Alexandre Thibaudeau, président adjoint de l'ADASI 45. Alexandre Thibaudeau rajoute "même si aujourd'hui le Département a racheté le canal et que tout un tas de travaux va être mis en oeuvre, on attend voir la démarche globale".

Selon le dernier bilan actualisé par la Fédération française de l'assurance, les inondations dans le Loiret de mai-juin 2016 ont fait 21 000 sinistrés. 255 millions d'euros d'indemnisation ont été versés par les assurances.