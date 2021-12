Cinq mois après les fortes intempéries qui ont frappé l'ouest de l'Indre au mois de juillet, six communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Des inondations et des coulées de boue ont touché de nombreuses habitations.

Inondations de juillet 2021 : six communes de l'Indre reconnues en état de catastrophe naturelle

Des fortes pluies qui s'abattent en seulement quelques heures et qui abiment tout sur leur passage. C'est ce qu'ont vécu les habitants de l'ouest du département de l'Indre au mois de juillet 2021. Un épisode pluvieux exceptionnel a frappé une partie du territoire berrichon les 13 et 14 juillet, avec la montée du niveau de la rivière l'Anglin.

Des intempéries qui ont provoqué de gros dégâts dans certains communes, notamment à Bélâbre, où l'équivalent de deux mois de pluie est tombé en seulement quelques heures. Une vingtaine de maisons ont été touchées par la montée des eaux.

10 jours pour contacter sa compagnie d'assurance

Pour indemniser les familles sinistrées, l'État reconnait l'état de catastrophe naturelle pour six communes : Bélâbre, Chalais, Chazelet, Concremiers, Mauvières et Neuvy-Saint-Sépulchre. Les habitants qui ont subi des dommages causés par ces inondations et coulées de boue ont dix jours, à compter de la date de parution au Journal officiel (le 14 décembre) pour contacter leur compagnie d'assurance. Concrètement, ils ont jusqu'au 24 décembre 2021 pour présenter leur dossier. Les mairies concernées sont tenues d’informer leurs administrés.