Inondations de Lamalou-les-Bains : le parquet de Béziers demande le renvoi en correctionnel du maire de l'époque

Le parquet de Béziers a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel de Philippe Tailland, maire de Lamalou -les-Bains en septembre 2014 au moment des inondations qui ont fait 4 morts . Il demande un non lieu pour les 5 autres personnes mises en examen.

Cinq ans après les dramatiques inondations qui ont fait quatre morts dnas la nuit du 17 au 18 septembre 2014 à Lamalou-les-Bains, Raphael Balland le procureur de la république de Béziers a communiqué le réquisitoire définitif de son prédécesseur Yvon Calvet en date du 30 aout 2019 , qui requiert le renvoi devant le tribunal correctionnel du maire de l'époque, Monsieur Philippe TAILLAND, des chefs de blessures et d'homicides involontaires, en raison de fautes caractérisées.

"Absence de décision que, pourtant, la situation commandait "

Dans son réquisitoire ,Yvon CALVET relève un certain nombre de carences dans l'évaluation et dans le suivi du phénomène pluvieux-orageux intense qui avait débuté la veille du drame. Il pointe " l'absence de décision que, pourtant, la situation commandait : de ne pas avoir procédé à l'évacuation du terrain de camping, mesure qui s'imposait au regard des précipitations tout à fait exceptionnelles qui s'étaient abattues au cours des journées des 16 et 17 septembre 2014."

Le procureur reconnait que tous ces manquements ne peuvent être imputés à Philippe Tailland qui avait pris ses fonctions de maire quelques mois avant, en avril 2014, mais il ajoute qu'il avait "nécessairement connaissances des risques d'inondation en raison de ses responsabilités passées d’élus communal et de sa domiciliation continue sur la commune depuis plusieurs décennies."

Non lieu requis pour les 5 autres personnes

En revanche, le parquet de Béziers a requis un non-lieu au bénéfice des cinq autres personnes qui étaient également mises en examen, à savoir l'ancien maire Marcel Roques, un adjoint et trois employés municipaux (le directeur des services, la gardienne du camping, le directeur des services techniques).

Le procureur de Béziers précise que ce réquisitoire définitif a été notifié ces derniers jours aux parties (mises en examen et parties civiles), afin qu'elles fassent connaître leurs observations au magistrat instructeur qui décidera ensuite s'il clôture l'instruction en renvoyant, ou pas, devant le tribunal correctionnel, une ou plusieurs personnes mises en examen.