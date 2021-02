Solidarité : des kilos de vêtements pour les sinistrés des inondations à Gond-Pontouvre en Charente

Ce sont des objets à donner à ceux qui ont tout perdu. Après la crue de la Charente et de la Touvre la semaine dernière, la population de Gond-Pontouvre a été sinistrée. Un habitant de la commune, pas touché par l'inondation, a décidé de "faire quelque chose" pour ses voisins.

Les vêtements et autres objets ont été collectés pendant le weekend en Charente

Avec quelques amis bénévoles, Sébastien Fayol a décidé d'aider les habitants de Gond-Pontouvre sinistrés après la crue de la Charente et de la Touvre la semaine dernière. Il a créé une page Facebook pour organiser la solidarité : certains offrent leurs bras pour monter des meubles, d'autres proposent des draps, des vêtements ou de la vaisselle dont ils n'ont pas besoin. Pendant tout le weekend, les objets ont été collectés en voiture, dans toute l'agglomération d'Angoulême. De quoi remplir une bonne quinzaine de sacs poubelles !

Les bénévoles attendent les bénéficiaires pour leur donner vêtements ou autres objets © Radio France - Pierre MARSAT

Sébastien Fayol avait prévu de s'installer route de Vars, là où les dégâts de l'inondation ont été les plus sévères, ce mercredi après-midi. Les bénéficiaires ne se sont pas manifestés, mais d'autres donateurs sont venus apporter de la vaisselle ou des draps. Pour les accueillir, du café et des gâteaux. Les bénévoles ont fait le tour des habitants de ce quartier sinistré à la rencontre des victimes de l'inondation. Ils ont aidé à pousser des meubles, ou à sortir des maisons les objets les plus abîmés par l'eau. Sébastien Fayol prévoit déjà d'organiser une autre journée de dons. Tout ce qui restera sera distribué aux associations de Gond-Pontouvre.