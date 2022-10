Inondations du canal d'Orléans en 2016 : vers l'ouverture d'une nouvelle enquête ?

En décembre 2019, une première plainte de l’Association d'assistance aux sinistrés du Loiret (Adasi 45) avait été classée sans suite par la justice. Qu'à cela ne tienne, l'association a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile en mai 2022 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Orléans. Cette plainte, du chef de mise en danger de la vie d’autrui, a été remise en septembre dernier à la procureure de la République d’Orléans. La procédure est en cours d’examen au parquet d’Orléans.

A l'issue d'une longue enquête confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d’Orléans, ponctuée de gardes à vue dont celles du maire de Chécy, Jean-Vincent Valliès, mais aussi de Christian Bourillon, alors président du syndicat de gestion du canal d’Orléans, l’ancien procureur de la République d'Orléans, Nicolas Bessone, avait classé sans suite une première plainte déposée par l'Adasi 45. Certes des erreurs avait été relevées mais aucune violation manifeste d’une obligation de sécurité ou de prudence n’avait été retenue.

Une nouvelle plainte instruite

L'association n'a pas souhaité en rester là et a déposé une nouvelle plainte avec cette fois constitution de partie civile, comme la loi l' y autorise. Selon Maître Jérôme Bertin "la décision de classement sans suite ne nous semblait pas en adéquation avec les conclusions de l'enquête qui mettaient en avant des fautes et des actes d'omission flagrants". Pour l'avocat de l'Adasi 45 "il est impérieux aujourd'hui de rouvrir une enquête puisque tous les éléments corroborent pour démontrer qu'il y a eu une mauvaise gestion".

On réclame juste la vérité-Alexandre Thibaudeau Adasi 45

La nouvelle plainte de l'association a été déposée le 30 mai de cette année devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Orléans. Elle a a été remise le 12 septembre dernier à Emmanuelle Bochenek-Puren, procureure de la République d’Orléans, aujourd'hui en place. "On réclame juste la vérité" indique Alexandre Thibaudeau, vice-président de l'Adasi 45. Il ajoute "on veut pas mettre de gens en prison mais par contre on veut que les acteurs de l'époque reconnaissent qu'il y a eu des fautes, c'est la moindre des choses pour les sinistrés".

Le parquet d'Orléans a confirmé à France Bleu Orléans que l'examen de cette plainte était en cours. Selon la procédure, la procureure de la République va désormais devoir prendre des réquisitions sur les suites à donner à cette plainte. Ses réquisitions seront ensuite transmises au doyen des juges d’instruction qui n’est pas tenu par l'avis de la magistrate. Il peut soit ouvrir une information judiciaire qui conduira à une nouvelle enquête, soit par ordonnance refuser de poursuivre.