Inondations en Gironde : la Garonne, la Dordogne, l'Isle et la Dronne sous surveillance jusqu'à jeudi matin

La Garonne, la Dordogne, l'Isle et la Dronne restent placés en vigilance orange pour le risque de crues, et la surveillance sera maintenue jusqu'à ce jeudi matin, indique la préfecture de la Gironde, ce mercredi 3 février.

Niveaux supérieurs à décembre 2019

Les niveaux de la Garonne continuent de monter : 8,96 m ont été enregistrés à 11h ce mercredi à la Réole. La hauteur maximale devrait être atteinte dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle devrait se situer entre 9,00 m et 9,30 m. Ces niveaux sont supérieurs à ceux observés en décembre 2019 (8,88 m).

Les crues sont également à surveiller sur les secteurs de la Dordogne, l’Isle et la Dronne où des débordements ont d’ores et déjà été constatés notamment dans le hameau des Auvergnats à Sablons. Les crues vont continuer à progresser jusqu’à jeudi matin. La hauteur d’eau maximale devrait être comprise entre 3,50 m et 3,70 m sur l’Isle à Abzac et entre 7,40 m et 7,60 m sur la Dordogne à Pessac.

De nombreuses routes coupées

Le point de vigilance se porte actuellement sur le secteur du Langonnais. De nombreuses routes départementales ainsi que quatre ponts reliant les deux rives (Langoiran, Cadillac, Castets-en-Dorthe, La Réole-Le Rouergue) sont fermés à la circulation le long de la Garonne.

La RD1113 reste pour le moment circulable mais avec des passages délicats. Il est recommandé d’éviter le secteur et d’emprunter l’autoroute A62 pour relier Bordeaux/Langon /La Réole. Autre point de vigilance : dans le Libournais sur la RD939 entre Branne et Vignolet.