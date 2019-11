Inondations en Haute-Loire: deux maisons évacuées à Retournac, une famille prise au piège

Une famille de la commune qui habite en bordure de Loire s'est retrouvée piégée par les eaux ce samedi en voulant quitter sa maison. Elle a été secourue saine et sauve.

Retournac, France

Plusieurs secteurs de Haute-Loire sont toujours sous haute surveillance samedi suite au déclenchement plus tôt dans la journée de la vigilance orange inondations dans le département. De forts cumuls de pluie sont tombés ces dernières heures, et l'eau doit maintenant s'écouler.

Leur voiture prise par les eaux

A Retournac, une famille, les parents et leurs trois enfants, s'est retrouvée piégée par les eaux en voulant quitter son domicile en voiture ce samedi, témoigne sur France Bleu Saint-Étienne Loire le maire de la commune Pierre Astor.

"Ces personnes ont voulu partir par une route en partie sous l'eau alors que la consigne était de rester chez soit. Leur véhicule a eu du mal. Ils ont du l'abandonner et sont partis à travers champs. Il y a eu un instant affolement car on se demandait ou ils étaient. On les a finalement secourus. Ils seront hébergés par la commune cette nuit."

"Il ne serait rien passé s'ils étaient restés chez eux. Heureusement on n'a pas attendu l'alerte orange pour s'activer à Retournac car on a l'habitude de ces épisodes. Toutes les personne en bord de Loire ont été prévenues avant l'alerte, ceux qui sont en caravane ou en résidence secondaire. On l'a fait à mon initiative pour prévenir les gens."

Une deuxième famille relogée

Dans le même secteur de la commune, une deuxième maison a d'ailleurs été évacuée. Les occupants sont eux hébergés dans leur famille.

A Retournac, la décrue est attendue à partir de 19h samedi. En attendant, la Préfecture de Haute-Loire rappelle les consignes de prudence.