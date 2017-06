Inondations en Haute-Loire : les pêcheurs au secours des rivières

Une trentaine de bénévoles s'est retroussé les manches ce samedi pour refaire des passages sur les rivières et les ruisseaux touchés par les inondations de Haute-Loire. C'est une association de pêcheur qui avait lancé l'appel.

Dix jours après les inondations en Haute Loire qui ont tué un homme au Brignon et fait énormément de dégâts sur les communes de Landos, Costaros et Goudet, les pêcheurs se sont mobilisés pour les rivières. L'AAPMA avaient lancé un appel pour venir nettoyer et remettre en ordre les ruisseaux et rivières qui ont débordé dans cette région au sud du Puy-en-Velay. Une trentaine de personnes a répondu à l'appel.

Pour ce qui est de la pêche, les inondations risquent fort de provoquer la pénurie de poissons pour plusieurs années dans cette région. Mais ce samedi, c'était secondaire. L'objectif du jour était plutôt de venir en aide aux agriculteurs. Lionel Martin, président de l'AAPMA et vice-président de la fédération de pêche explique : "Une équipe qui travaille en bordure de Loire pour faire des accès pour l’agriculteur et ses bêtes, une autre équipe se concentre sur les clôtures." En construisant des guets, Lionel et ses équipes de bénévoles ambitionnent également de permettre le passage d'éventuelles truites pour qu'elles puissent peut-être un jour recoloniser la zone.