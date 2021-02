Inondations en Île-de-France dimanche : la Marne en crue, la Seine stable

Le niveau des cours d'eau reste élevé ce dimanche en Île-de-France : la Seine est toujours au-dessus des 4,50 mètres depuis samedi après-midi. La Marne a recommencé à monter : plusieurs dispositifs sont mis en place pour limiter la hausse du niveau de l'eau en aval.

Pic attendu lundi pour la Marne

La Seine-et-Marne est le seul département francilien encore en alerte orange pour les crues. Le tronçon de la Marne entre Meaux et Créteil est toujours en vigilance orange. Le pic est attendu pour ce lundi.

Depuis samedi soir, le Département du Val-de-Marne a actionné sa vanne clapet sur le canal de Joinville pour retenir l'eau et atténuer la montée de la Marne jusqu'à 40 cm en aval, pour des communes comme Joinville, Champigny, et Nogent. C'est la première fois en trente ans qu'elle entre en fonctionnement.

Ce dimanche à 16 heures, la Marne atteignait 2,78 mètres à Créteil, contre 2,75 mètres en début de matinée. La hausse est lente mais visible également du côté de Meaux avec trois centimètres de plus entre 8 et 16 heures (4,06 mètres). Du côté de Condé-Sainte-Libiaire, en Seine-et-Marne, la rivière est sortie de son lit, mais aucune évacuation n'est pour l'heure en cours. Quelques maisons n'ont plus d'électricité à Esbly et des foyers ont préféré quitter leurs logements ce dimanche. Plusieurs familles de gens du voyage ont dû déplacer leurs caravanes. Les services techniques se mobilisent dans les secteurs inondés, notamment pour les déplacements en barque là où c'est nécessaire.

Les jeux pour enfants sont sous l'eau à Condé-Sainte-Libiaire (Seine-et-Marne), la Marne est sortie de son lit © Radio France - Lila Lefebvre

La Seine stabilisée

Le niveau de la Seine reste élevé ce dimanche mais stable : 4,50 mètres d'eau sont relevés à la station Austerlitz à Paris, un niveau qui n'a presque pas varié depuis samedi soir.

Le tronçon Seine-Bassée-Francilienne, situé dans le sud de la Seine-et-Marne (entre Bazoche-lès-Bray et Jutigny), a été placé en vigilance jaune.