Inondations dans le Gard : la détresse du garagiste de Valleraugue

Comme tous les habitants de la commune, il n'avait jamais connu ça. Samedi dernier, les pluies intenses ont tout balayé sur leur passage à Valleraugue (Gard). Guillaume Parsy habite ici depuis 16 ans, et il y tient un garage depuis 11 ans. "On en a eu des épisodes cévenols, mais celui-là était particulièrement fort, confie-t-il sur France Bleu Gard Lozère. L'eau est montée encore plus haut que d'habitude."

La scène est spectaculaire. A l'intérieur de son atelier, il a beau avoir déjà attaqué un premier "grand ménage", tout est encore sens dessus dessous ce lundi. L'eau stagne encore. Et 2 très belles voitures de collections ont été emportées par la puissance de l'eau : "une Golf cabriolet Karman de 1992, qu'il a "entièrement retapée" (mécanique, carrosserie, peinture) et une Porsche Boxster, qu'il a nettoyée et sur laquelle il a refait tout l'entretien.

"On dirait une scène de film catastrophe, ça fait bizarre, j'ai presque envie de pleurer. Voir les gens comme ça, je n'ai pas de mots" Guillaume Parsy