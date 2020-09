Inondations : images impressionnantes à Valleraugue

Alors que le Gard est placé en alerte rouge inondations et orages depuis le début de ce samedi après-midi, le sous-préfet d'Alès Jean Rampon était l'invité de France Bleu Gard Lozère. Il fait un bilan rassurant de ce début de déluge, mais anticipe "un deuxième front" en fin de journéee. Il devrait concerner les communes de "Saint-Hippolyte, Anduze, Alès et Saint-Ambroix" avec des cumuls de pluie "entre 150 et 250 millilitres" selon Météo France.

Le sous-préfet d'Alès anticipe les éventuels dégâts si la crue venait à croître : "on voit très bien l'impact important qu'il peut y avoir dans les vieux quartiers, la tour [de l'Horloge] baignerait dans l'eau. C'est un peu un scénario comme celui de 2002".

À Valleraugue, les images des inondations sont impressionnantes.