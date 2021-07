Le Bas-Rhin a été touché par de fortes pluies jeudi soir. Les pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois, principalement à Kintzheim et Châtenois.

Inondations : l'A35 coupée à Châtenois, les pompiers mobilisés à Kintzheim et Wasselonne

Des pluies diluviennes par endroits. Le Bas-Rhin n'a pas été épargné jeudi 15 juillet au soir. Entre 19h et 22h, les pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois, principalement pour des caves ou des entrepôts inondés, principalement dans le sud du département, à Kintzheim et Châtenois.

L'eau est également montée jeudi soir à Wasselonne, où les pompiers ont activé un poste de coordination.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus de 200 appels aux pompiers

Vers 20h, l'autoroute A35 a dû être coupée dans les deux sens, en raison d'une inondation à hauteur de Châtenois. Une déviation et sortie obligatoire a été mise en place à Châtenois, pour le sens nord-sud, une autre à Saint-Hippolyte, dans le sens sud-nord.

L'eau est également montée jeudi soir à Wasselonne, où les pompiers ont activé un poste de coordination. En tout, les pompiers du Bas-Rhin ont réceptionné plus de 200 appels entre 19h et 22h à l'échelle du département. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les RD48, 48 II et 148 au Bonhomme ont été barrées en raison d'inondations.