Inondations : l'eau continue de monter dans les Landes, placées en vigilance orange

Les principaux cours d'eau traversant le département des Landes débordent ce matin et l'eau va continuer de monter dans les heures à venir, selon les prévisions de Vigicrues, le service d'informations sur les risques de crues. Les principaux cours d'eau du département - Adour, Midou, Douze, Midouze et Gaves Réunies - restent placés en vigilance orange crues ce samedi 12 décembre. Plus d'une trentaine de routes dans les Landes sont fermées en raison de ces inondations. A Dax, par précaution, un centre équestre, un accueil de loisirs et un camping ont été évacués en raison de la montée de l'Adour.

Le niveau de Adour va continuer de monter au cours du week-end

Les nouvelles pluies de vendredi et de ce samedi génèrent de nouvelles hausses des niveaux de l'Adour, qui était déjà à une cote élevée.

Le pic de crue, selon les prévisions de Vigicrues est attendu ce samedi après-midi à Aire-sur-l'Adour (autour de 2,70 mètres), ce samedi soir à Grenade-sur-l'Adour (autour de 3,20 mètres), dimanche matin à Saint-Sever (autour de 1,70 mètre) et à Pontonx-sur-l'Adour (4,90 mètres).

A Dax, le maximum n'est pas attendu avant dimanche. Ce samedi matin, la côte de l'Adour est de 4,93 mètres.

Conséquence : en prévision, les services du Grand Dax ont procédé à l'installation de barrages boulevard Carnot, rue de la Marine et rue Levannier. La promenade sur les digues, dans le bois de Boulogne et dans les barthes de l'Adour (Boulogne-Saubagnacq) est interdite. Par anticipation, le centre équestre et l'accueil de loisirs du bois de Boulogne, ainsi le camping des Chênes ont été évacués.

La route départementale RD70 dite des Tuileries est coupée du pont SNCF à Dax jusqu'à Mées. Pour rejoindre le cœur d'agglomération, vous pouvez empruntez les routes via Tercis-les-Bains par le sud et celles de Saint-Paul-lès-Dax par le nord. La ville de Dax appelle à la prudence, demande respecter les signalisations mises en place et de ne pas s'approcher des cours d'eau.

Plus en aval, des débordements sont aussi à craindre sur l'Adour maritime, lors des marées hautes, dans le secteur de Saint-Laurent-de-Gosse.

Les Gaves Réunis débordent à Peyrehorade

Des débordements "relativement importants des Gaves réunis" sont attendus toute la journée de samedi selon Vigicrues, qui anticipe une baisse des eaux à partir de dimanche.

Tôt ce samedi matin, une hauteur d'eau de 3,65 mètres a été observée à Peyrehorade. Sous l'effet des marée, un nouveau pic est attendu ce samedi après-midi, avec une une hauteur comprise entre 3,70 m et 4,30 m.

A Mont-de-Marsan, le pic de crue attendu dimanche

La Midouze, comme ses affluent le Midou et la Douze, débordent. Selon Vigicrues, sur la Douze, à Roquefort, la hauteur maximale devrait être comprise entre 4,20 m et 4,30 m dans la nuit de samedi à dimanche.

Sur le Midou à Villeneuve-de-Marsan, la hauteur maximale prévue samedi devrait être inférieure à 6,30 m.

Sur la Midouze à Mont-de-Marsan, la hauteur pourra atteindre 5,20 m dimanche matin.

Sur la Midouze à Tartas, la hauteur pourra atteindre 3,20 m dimanche matin.

Une trentaine de routes fermées dans les Landes

Selon le conseil départemental des Landes, une trentaine de routes, inondées, sont fermées à la circulation ce samedi. La liste complète est à retrouver ici.