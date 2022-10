Inondations : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour six communes de Gironde

Les inondations et coulées de boue datent de juin 2022

La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle vient d'être annoncée par la préfecture pour six communes.

Au titre des "inondations et coulées de boue" pour les communes Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Quentin-de-Caplong et Sainte Foy la Grande le 2 juin 2022. Même chose pour Listrac-Médoc et Saint-Julien-Beychevelle, le lendemain 3 juin.

Au titre des "mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)" pour la commune d'Yvrac du 17 au 19 juin 2021

Les sinistrés disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication de cet arrêté au Journal Officiel pour déposer auprès de leur compagnie d’assurance un état estimatif de leurs dommages, en vue d’obtenir réparation des préjudices subis