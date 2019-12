Inondations : le département des Landes placé en vigilance orange

Département Landes, France

Le département des Landes a été placé ce vendredi en vigilance orange inondation par Météo France, en raison de la crue importante de plusieurs cours d'eau.

Après de fortes pluies dans les Pyrénées, l'eau monte et il y a une "menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens" fait savoir Vigicrues, le service d'information sur le risque de crues.

Dans les faits, toutes les communes des Landes ne sont pas concernées par la vigilance inondation : seules les communes bordant le Gave d'Oloron, les Gaves réunies et l'Adour sont mises en alerte.

Le Gave d'Oloron en vigilance rouge

Le Gave d'Oloron, qui se situe surtout dans les Pyrénées Atlantiques, mais qui borde aussi deux communes landaises - Sorde-l'Abbaye et Oeyregave - a été placé en vigilance rouge, ce qui est situation exceptionnelle.

Une crue aussi forte qu'en 2008 à Peyrehorade

A Peyrehorade et aux alentours, où 600 personnes ont été évacuées par précaution, la crue risque d'être proche de celle observée en juin 2018, comprise entre 5,20 m et 5,40 m au maximum samedi matin, selon Vigigrues.

D'autres cours d'eau en alerte

L'Adour est également en crue dans les Landes : le fleuve a été placé en vigilance orange. "Des débordements dommageables susceptibles d'avoir un impact significatif sur les biens sont prévus sur les secteurs de Riscle et Aire sur l'Adour demain samedi" prévient Vigicrues. À Riscle, l'Adour devrait atteindre un niveau compris entre 3,10 m et 3,50 m dans la matinée de samedi, soit un niveau de l'ordre de celui atteint lors de la crue de juin 2018. À Aire-sur-l'Adour, l'Adour devrait atteindre un niveau compris entre 2,90 m et 3,30 m à la mi-journée samedi ; les hauteurs observées seront comparables à celles observées lors de la crue de février 2015. À Saint-Sever, la hauteur maximale, entre 1,80m et 2,20m, est attendue dans la nuit de samedi à dimanche. À Pontonx-sur l'Adour, la hauteur devrait être comprise entre 4,60m et 4,90m dimanche. À Dax, la hauteur maximale pourrait être comprise entre 4,70m et 5,20m lundi, toujours selon Vigicrues.