Inondations : le fleuve Charente stabilisé à Cognac

A Cognac, la phase de décrue de la Charente a débuté ce lundi. Même si la pluie continue de tomber, on n'atteindra pas le pic de 8 mètres qu'on craignait ce weekend. L'eau est encore très présente dans les rues qui longent le fleuve. La coupure du gaz empêche de se chauffer normalement

A 6 heures ce lundi matin, la Charente était à 7 mètres 49, contre 7 mètres 57 dimanche matin. Même si la pluie continue de tomber tranquillement, on ne devrait pas atteindre le pic de 8 mètres, contrairement à ce qu'on pouvait craindre ce weekend.

Le panneau indicateur des crues © Radio France - Pierre MARSAT

La priorité désormais à Cognac, c'est de remettre, le plus vite possible, le gaz pour les 298 foyers qui en sont privés. Les températures froides, annoncées par Météo-France pour cette semaine, font craindre des difficultés pour le chauffage et pour l'eau chaude. L'électricité, elle, n'est pas coupée. Ce lundi matin, plusieurs équipes de GRDF étaient sur place pour une expertise des canalisations de gaz.

L'aire de jeux de La Trache sous les eaux © Radio France - Pierre MARSAT

Déjà, on pense au nettoyage qui suivra la décrue. Nombreux sont les appels à la mairie de Cognac de volontaires qui veulent donner un coup de main ou fournir du matériel, de la part de particuliers, mais aussi de certaines entreprises. Des centaines de parpaings ont déjà été distribués, durant le weekend, pour surélever les meubles dans les maisons.

Des barrières empêchent les curieux d'approcher © Radio France - Pierre MARSAT

Les secteurs les plus touchés par les inondations à Cognac : les quais et le quartier Saint-Jacques, les routes Haute et Basse de Crouin, la route de Boutiers-Saint-Trojan coupée par un éboulement. L'hébergement d'urgence, installé ce weekend par la Croix-Rouge à l'Espace 3000, la salle polyvalente de la ville, est terminé. La mairie dispose de trente place d'hébergement (au foyer résidence troisième âge Alain-de-Raimond), mais c'est la solidarité dans les familles ou entre voisins qui est privilégiée.

La rue Basse de Crouin envahie par l'eau © Radio France - Pierre MARSAT

La mairie de Cognac a déposé une demande d'état de catastrophe naturelle. Certains particuliers ont déjà envoyé des photos et des documents à leurs compagnies d'assurances. Les experts ne sont pas encore sur les lieux : ils attendent sans doute que la pluie s'arrête pour connaître l'ampleur exacte des dégâts.